Supporters ADO Den Haag eisen vertrek algemeen directeur Edwin Reijntjes: ‘Het is definitief klaar’

Hommeles bij ADO Den Haag: ontevreden Thomas Verheydt en Ricardo Kishna dienen transfer­ver­zoek in

Thomas Verheydt en Ricardo Kishna willen ADO Den Haag aankomende transferperiode verlaten. De twee spelers hebben een transferverzoek ingediend, omdat ze ontevreden zijn over de gang van zaken bij de Haagse club. Na talloze incidenten is ADO richting het duel met Roda JC van vanavond veranderd in een snelkookpan.

11:48