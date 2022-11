Supporters FC Utrecht en Volendam met elkaar op de vuist, deel belandt in het water

FC Utrecht en Volendam stonden gisteren tegenover elkaar. Dat resulteerde in 0-4 winst voor FC Utrecht. Op beelden die online de ronde doen is te zien dat de supporters van de clubs vervolgens in Volendam met elkaar op de vuist gaan.

Een aantal mensen wordt in het water geduwd, vervolgens is te zien hoe de twee groepen op de dijk tegenover elkaar komen te staan. Er wordt onder andere met barkrukken en fietsen gegooid. Volgens een ooggetuige die sprak met NH Nieuws werden er meerdere politiewagens in gezet om supporters in bedwang te houden en was het lange tijd onrustig in het dorp.