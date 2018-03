Supporters Go Ahead krijgen levenslang stadionverbod na veldbestorming

Dat maakte de club dinsdagmiddag bekend. Het precieze aantal fans dat nooit meer welkom is in de Adelaarshorst en een levenslang stadionverbod krijgt is nog onduidelijk, omdat de onderzoeken van club en Openbaar Ministerie nog lopen. Ook de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan andere misdragingen tijdens en na de wedstrijd krijgen een levenslang stadionverbod. Op korte termijn worden zij hierover geïnformeerd. Zoals ook de KNVB wordt ingelicht, waarmee de onverlaten een landelijk stadionverbod op hun conduitestaat krijgen. Dat laatste gebeurt ook met de aanhangers die al vroeg in de wedstrijd vuurwerk op het veld gooiden en zorgden voor een tijdelijke staking van de oostelijke voetbalderby.

Vervolging

Ingrijpende maatregelen

De problemen in het stadion zijn veroorzaakt door een groep personen vanuit vak 19. Vanuit dit vak zijn in het verleden vaker problemen ontstaan. Het is noodzakelijk om ingrijpende maatregelen te treffen, om de veiligheid van eenieder in het stadion te kunnen waarborgen. Momenteel wordt er door Go Ahead Eagles een concreet voorstel uitgewerkt om de excessen aan te pakken. Het voorstel wordt volgende week met de gemeente en politie besproken.