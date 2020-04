Supporters: Uitspelen zonder publiek? Nee, tenzij het écht niet anders kan

Een ruime meerderheid van supporters in de eredivisie en eerste divisie is tegen het uitspelen van de competitie zonder publiek. Dat blijkt uit een enquête van Supporterscollectief Nederland.

De KNVB presenteerde gisteren een plan om de competities zo mogelijk uit te spelen vanaf half juni, en dan grotendeels zonder publiek. Volgens het Supporters Collectief zien de fans dat niet zitten. Het samenwerkingsverband van de supportersverenigingen van de Nederlandse profclubs peilde het sentiment bij hun achterban en bij (12.500) losse respondenten op de website. In beide gevallen was het resultaat ongeveer hetzelfde: twee derde is tegen de beoogde hervatting zonder publiek.

Voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief: ,,Voor de meeste fans hoeft het dan niet meer, in lege stadions. De lol is er wel af. zo Je hebt de wedstrijden gezien zonder publiek in bijvoorbeeld Italië en Duitsland, dat oogt heel surrealistisch. Op tv is het niet aantrekkelijk. Een deel van de fans geeft bovendien duidelijk aan dat de bestrijding van corona nu op één staat en dat voetbal even niet belangrijk is.’’

Volledig scherm Matthijs Keuning van het Supporterscollectief Nederland. ,,Kampioen of niet, dat is nu maar relatief.'' © prive Voor de meeste clubs zijn er nog acht wedstrijden te spelen. Het Supporterscollectief zat dinsdag om de (virtuele) tafel met de KNVB en andere betrokkenen, zoals de politie en de overheid. De bond had die dag ook met alle clubs gesproken. Namens de supporters heeft Keuning daar ingebracht hoe de fans erover denken.

Hij benadrukt wel dat het standpunt niet zwart-wit is. ,,Een derde van de fans wil wél zonder publiek verder. Maar wat ook speelt: sommige clubs hebben de inkomsten hard nodig en zullen blij zijn als ze kúnnen spelen, met het oog op de televisiegelden. Als je in een situatie komt dat clubs omvallen, en wedstrijden zonder publiek zijn echt nog de enige optie, dan ontstaat er een andere situatie. Dan zullen de fans begrip hebben, omdat ze niet willen dan hun club failliet gaat.’’

Keuning vervolgt: ,,Het is geen luxe-situatie, aan elk scenario kleven haken en ogen. Als ik sommige virologen moet geloven, mag je al blij zijn als er dit jaar überhaupt nog wordt gevoetbald. Dan desnoods maar zonder supporters, zolang het uiteraard medisch verantwoord is voor de spelers. Dus ik snap wel de dat de KNVB ook die optie onderzoekt. De bond probeert de voetbalsector door de crisis te loodsen.’’

Volledig scherm Fans van PSV tijdens het duel met Ajax, eerder dit seizoen. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven vreest dat bij duels zonder publiek groepen supporters toch zullen samenkomen. © BSR Agency

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven liet gisteren al weten niets voor het plan te voelen. Hij vreest dat PSV-fans dan rond wedstrijden toch bij elkaar komen en zo alsnog een risico vormen wat de verspreiding van het coronavirus betreft. Keuning: ,,Ik begrijp de burgemeester wel. Maar ik vind het nog lastig in te schatten hoe supporters tegen die tijd zullen reageren. Stel, je club wordt kampioen, dan is het niet leuk om dat met z’n tweetjes op de bank te vieren. Maar wie weet hoe de wereld er over twee maanden uitziet? Er is nog zoveel onzeker. In de maatschappij, en dus ook in het voetbal.’’

Volledig scherm AZ had veel te juichen dit seizoen, zo ook thuis tegen ADO Den Haag (4-0). Het was de laatste wedstrijd voorlopig van de Alkmaarders. © ANP Sport

Het bestuur van het Supporterscollectief bestaat uit zes mensen. Keuning zelf is afkomstig van Victoria Alkmaar, de fanclub van AZ. Hoe kijkt hij naar de situatie van AZ, dat met Ajax strijdt om de titel? ,,AZ speelt een geweldig seizoen, dat wil je graag afmaken. Sportief zou dat ook het eerlijkste zijn. Aan de andere kant: kampioen of niet, dat is nu allemaal maar relatief. We wachten het wel af.’’

In de enquête was ook nog gevraagd of fans hun geld terug willen als ze de laatste (vier) thuisduels van hun club niet kunnen bijwonen. In dat opzicht kunnen de clubs gerust zijn: van de supportersverenigingen hoeft 90 procent van de leden zijn geld niet terug.

Een optie zou kunnen zijn de wedstrijden uit te zenden op het open kanaal van FOX Sports, aldus Keuning. ,,De betalende abonnees van FOX zullen daar misschien niet blij mee zijn. Je zou daarom kunnen denken aan een code alleen voor seizoenkaarthouders.’’