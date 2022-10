Supporters van Ajax opnieuw aangevallen in Napels, club waarschuwde fans vooraf al

Hooligans van Napoli vielen dinsdagavond op meerdere plaatsen supporters van Ajax aan. Op beelden op internet is te zien hoe het meubilair van restaurants en cafés vernield is. Tijdens de aanvallen werd ook vuurwerk gebruikt. Fans van beide supportersgroepen zijn vervolgens ook in het centrum van Napels met elkaar op de vuist gegaan.

Ook maandagavond was het al onrustig in Napels. Een supporter van Ajax werd toen neergestoken vlak voor zijn hotel in Napels. Hij moest zich in een ziekenhuis laten behandelen en volgens een woordvoerder van de club uit Amsterdam maakt hij het naar omstandigheden goed. De verwachting is dat hij de uitwedstrijd van woensdagavond van zijn club tegen Napoli in de Champions League kan bijwonen.