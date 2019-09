Supporters van Rangers én Celtic bedanken Ricksen voor mooie momenten

Van Bommel aangedaan door overlijden Ricksen: ‘Veel meegemaakt en gelachen’

14:49 Mark van Bommel is aangedaan door het overlijden van Fernando Ricksen. De trainer van PSV stond bij zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal van morgenavond in de Europa League eerst uitgebreid stil bij het verlies van zijn voormalig ploeggenoot.