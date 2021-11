Supportersgeweld neemt toe: KNVB deelt fors meer stadionverboden uit en komt met plan

Massapsycholoog Reeks incidenten in stadions nog lang niet ten einde: ‘Het ergste moet nog komen, maak je borst maar nat’

Het ging dit weekend opnieuw mis in de voetbalstadions. Liters bier werden richting het veld gegooid, de tribune van NEC stortte in en supporters raakten slaags met de politie. Is hier sprake van een zorgwekkende trend of berusten de incidenten op toeval? Dat eerste, stelde massapsycholoog Jan Derksen eerder in gesprek met deze site. ,,Mijn voorspelling is dat dit geweld nog veel erger gaat worden.”

18 oktober