Supportersvereniging PSV wil Luis Suárez weg van gevel Philips Stadion: 'Daar hoort hij niet'

Voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV laat weten dat voor Suárez geen plek kan zijn op de gevel. ,,De buitenkant van ons stadion is voorbehouden aan helden van onze club. Suárez past daar natuurlijk niet bij, sterker nog hij staat vooral bekend om zijn laaghartige daad richting een van onze spelers (Otman Bakkal, red.). Iemand die ons gebeten heeft, hoort niet te worden afgebeeld op ons huis." Tijdens een duel tussen PSV en Ajax in 2010 kwam Suárez tot zijn actie, waarna hij via een schikkingsvoorstel door de KNVB voor zeven duels is geschorst. Hij beet toenmalig PSV'er Bakkal in de nek. De Ajacied maakte daarna internationaal furore en is momenteel actief bij FC Barcelona. Overigens beet hij ook na de actie tegen Bakkal nog twee keer een tegenstander in andere duels, in 2013 en 2014.