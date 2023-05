Supportersvereniging PSV wil uitleg van Van Nistelrooij: ‘Er is iets waardoor Ruud is geraakt’

Programma, uitslagen en stand eredivisie

,,Het kwam ook voor ons als een verrassing en het voelt als een grote teleurstelling. Ruud is een PSV’er van de bovenste plank en hij heeft van alles meegemaakt in de voetbalwereld. Toch is er iets gebeurd waardoor hij enorm is geraakt. Het zou voor de rust rond de club goed zijn als hij daarmee naar buiten treedt”, zegt voorzitter Rob Bogaarts.

Ruud gaat niet over één nacht ijs en toch neemt hij deze beslissing Rob Bogaarts Van Nistelrooij had dinsdag een gesprek met de directie van de club naar aanleiding van berichtgeving over een verstoorde werkverhouding tussen hem en stafleden en enkele spelers. Daarin werd afgesproken na de laatste competitiewedstrijd van zondag tegen AZ verder te praten. Van Nistelrooij besloot een dag later echter op te stappen. ,,Het moment heeft ons wel verbaasd”, zegt Bogaarts. ,,Het is een megaslechte timing. Er hangt veel af van de wedstrijd tegen AZ, ook vanwege de financiële mogelijkheden van de club.”

De supportersvereniging van PSV roept het bestuur op om de rust binnen de club snel te laten terugkeren. ,,Dat was juist altijd een belangrijke kracht van PSV. Dat bij ons veel minder naar buiten kwam dan bij Ajax of Feyenoord. PSV was altijd steady. De laatste jaren hebben we dat niet meer gezien, kijk maar naar het vertrek van Mark van Bommel en John de Jong bijvoorbeeld.”

Voor Bogaarts is het ook gissen wat er precies is gebeurd. ,,Ruud is gepokt en gemazeld. Hij weet dat er in de voetbalwereld af en toe dingen gelekt worden, dat hoort erbij. Ruud gaat niet over één nacht ijs en toch neemt hij deze beslissing.”

Van Nistelrooij krijgt op sociale media veel steun van PSV-supporters, al zijn er ook mensen bij die het niet erg vinden dat hij vertrekt. ,,Zij vinden dat hij niet het onderste uit de kan heeft gehaald en kampioen had moeten worden. Dat vind ik zelf eigenlijk ook. We hebben het tegen de kleinere clubs laten liggen”, zegt Bogaarts, die veel reacties krijgt van fans. ,,Er heerst verdriet en boosheid. Ruud is een PSV-coryfee, een held. Hij heeft zoveel betekend voor de club. Het is verdrietig dat hij de club nu op deze manier verlaat.”

