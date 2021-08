Surprise Vitesse is nu één groot vraagteken: sterspelers zijn vertrokken of willen nog weg

AftellenMet de vierde plaats was Vitesse vorig seizoen de verrassing van de eredivisie. Of de Arnhemmers dit seizoen opnieuw zo goed kunnen presteren, is de grote vraag. De sterspelers zijn vertrokken of willen weg. Wat hun onbekende buitenlandse vervangers waard zijn in Nederland, is totaal onduidelijk.

Door Julian Droog



Trainer Thomas Letsch staat bij Vitesse voor een grote uitdaging. De coach heeft tijdens de voorbereiding gebouwd aan een elftal zonder Oussama Tannane en Riechedly Bazoer, omdat de twee sterren van vorig seizoen een transfer willen maken. Het resultaat was allerminst bevredigend. De meeste oefenwedstrijden gingen verloren, het spel was vaak ondermaats en de creativiteit ontbrak.

Een week voor de start van de Conference League besloot Letsch daarom toch gebruik te maken van Bazoer, zo lang een transfer uitblijft. Dat is een logische keuze. Een degelijke vervanger voor de grote regisseur is (nog) niet gevonden en een elftal zonder of met Bazoer is een wereld van verschil.

Volledig scherm Vermoedelijke basiself Vitesse. © DPG Media

Volledig scherm Doelman Schubert. © Pro Shots / Paul Meima Als je kijkt naar het beoogde basisteam zijn veel namen hetzelfde als vorig seizoen, maar op bepalende posities staan nieuwe onbekende spelers. Op een reservekeeper na heeft technisch directeur Johannes Spors deze zomer alle voetballers uit het buitenland gehaald. Het is afwachten wat zij waard zijn in de eredivisie. Zo is Markus Schubert (23) van Schalke 04 de vervanger van de naar Ajax vertrokken Remko Pasveer (37). De Duitse keeper is talentvol, maar ook onervaren. Yann Gboho (zie kader) is vast gehaald als opvolger van Tannane.

Verder springt Nikolai Baden Frederiksen (21) in het oog. De Deense spits is gekocht van Juventus. Als huurling kende hij afgelopen seizoen een succesvol jaar bij WSG Tirol (achttien goals), maar dat is wel in de Oostenrijkse competitie. In Arnhem heeft hij in de eerste wedstrijden nog geen verpletterende indruk gemaakt.

Van een club als Vitesse mag in een normaal seizoen minimaal verwacht worden dat de play-offs om Europees voetbal worden bereikt. Maar als Tannane en Bazoer daadwerkelijk vertrekken, dan is de vraag over hoeveel kwaliteit Vitesse nog beschikt. Voor de start van het seizoen kan niemand daar een goed antwoord op geven.

Player to watch: Yann Gboho (20) Yann Gboho (spreek uit als: Zjbooh) moet de creatieve geest van Vitesse worden. Het Franse talent wordt gehuurd van Stades Rennes en is gehaald als vervanger van Oussama Tannane. De nieuwe ‘nummer 10’ legt risico in zijn spel. Hij heeft een goede dribbel en een passeeractie in huis. Grootste vraag: hoe hoog wordt zijn rendement qua goals en assists? Volledig scherm Yann Gboho. © ANP