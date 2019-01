Suurbier onthult borstbeeld Johan Cruijff in Arena

Het borstbeeld is gemaakt door kunstenaar Guido Sprenkels. Oud-Ajacied Suurbier vond het een hele eer om het kunstwerk van zijn vroegere ploeggenoot te onthullen. ,,Johan verdient dit meer dan 1000 procent”, zei Suurbier (74). ,,Hij was niet alleen een van de beste voetballers ter wereld, maar ook een zeer bijzonder mens. Als je ziet hoe hij zich met zijn Foundation heeft ingezet voor kinderen: ook dat is uniek.”



Het stadion wil met het borstbeeld en de wand Johan Cruijff blijven eren. Sinds de naamswijziging is de voormalige sterspeler in de Arena prominent in beeld. Van de metershoge Cruijff-portretten aan de buitenkant van het stadion en de toegangspoorten tot de vlaggen en de kleding van de stewards: alles draagt de naam Johan Cruijff.