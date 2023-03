Sven van Beek dacht na wéér een zware blessure even aan stoppen: ‘Zeker wedstrijddagen zijn lastig’

Willem van Hanegem: ‘Vervelende avond voor Oranje tegen Frankrijk? Dat hoeft toch niet?’

In de AD Willem & Wessel podcast wordt nog eens uitgebreid teruggeblikt op de late 2-3 overwinning van Feyenoord op Ajax in de Klassieker van afgelopen zondag. Ook Feyenoord-icoon Willem van Hanegem had enorm genoten van de goede wedstrijd én de late winnende goal van Lutsharel Geertruida ,,Het is natuurlijk enorm mooi voor die jongen omdat hij, zoals ze zeggen, van onder de Kuip vandaan komt. Maar ook als hij van Dokkum was gekomen was dit schitterend geweest.”