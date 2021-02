Sven van Beek verruilt Feyenoord op huurbasis voor Willem II

Van Beek, wiens overstap via Twitter is bevestigd, komt bij Feyenoord niet aan spelen toe. Vorig seizoen speelde hij één wedstrijd, waarna hij geblesseerd raakte. Dit seizoen liep hij in de eerste wedstrijd van de voorbereiding opnieuw een blessure op aan zijn enkel. Eerder kampte de blessurepechvogel met kwetsuren aan zijn teen en voet.

Pas in de laatste wedstrijd voor de winterstop zat hij voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie, maar hij speelde nog niet dit seizoen. Van Beek heeft een aflopend contract. De komst van Sven van Beek (en ook van linksback Ian Smeulers) heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Zeljko Petrovic vorige week de overstap van Feyenoord naar Willem II maakte. Het is bekend dat Petro gecharmeerd is van de voetballer Van Beek.

,,We versterken de selectie met Sven omdat we behoefte hadden aan een extra centrale verdediger’’, licht technisch directeur Joris Mathijsen zijn komst toe. ,,Met zijn jarenlange ervaring in de top van de eredivisie kan hij waardevol zijn voor Willem II.’’ Mathijsen speelde in het verleden zelf nog samen met Van Beek bij Feyenoord.

