Svensson komt voorlopig niet in actie voor AZ

AZ speelt voor de winterstop nog tegen Napoli, FC Groningen, Rijeka, FC Twente, Willem II, Vitesse en FC Utrecht. Yukinari Sugawara kwam tegen Heracles in het veld nadat Svensson was uitgevallen. De Japanner speelde dit seizoen vier wedstrijden voor het team van Arne Slot. Sugawara speelde de hele wedstrijd in het knap gewonnen uitduel tegen Napoli (0-1).