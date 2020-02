Swart: Barry was soms misschien te lief

Hulshoff was al enige tijd ernstig ziek. ,,Ik heb hem de laatste drie maanden niet meer gesproken. Hij wilde ook met niemand meer in debat gaan. Maar hij was een heel toffe gozer”, aldus ‘Mister Ajax’, die eerder al zijn legendarische medespelers Piet Keizer (2017) en Johan Cruijff (2016) verloor.



,,Ik ga hem absoluut missen. Het is zo vreemd in deze wereld. Ik heb een maand meegemaakt dat ik zeven mensen verloor. Ik vind het heel jong, 73.”