Swart: Feyenoord heeft er helemaal niks aan gedaan tegen PSV

Hij stelde ook dat Ajax de Eindhovenaren in het zadel heeft geholpen. ,,Dan weet je, even lekker vertellen dat het 0-0 geworden is. Die hoefde je geen injectie te geven, die konden niet verliezen ineens", zegt hij over PSV. ,,Alle verslaggevers doen nu net ineens of PSV zo'n geweldig elftal heeft, met geweldig voetbal. De doelpunten waren erg gelukkig. Die goal van Bergwijn, dat is een rups, die raakt de bal helemaal verkeerd en gaat er binnenkant paal in. Die derde bal stop ik zelf met een hand, die hij zo voor Pereiro neerlegt."



Swart was ook kritisch op Ajax. ,,Ze krijgen zoveel kansen, maar je moet het ook afmaken." Voor arbiter Pol van Boekel had hij geen goed woord over. ,,Ajax moet een penalty hebben. Boekeltje ziet het zogenaamd niet. Als dat soort penalty's niet gegeven wordt, moet een scheidsrechter meteen geschorst worden. Dat het vorige week rood was voor Huntelaar is wel zes keer in beeld geweest. De penalty was zo zuiver."