Swingend Heracles verovert plek vier na galavoorstelling tegen VVV

Heracles maakte vanmiddag op fraaie wijze een einde aan de vierdelige reeks zonder overwinning. In eigen huis schitterde de ploeg van Frank Wormuth tegen VVV-Venlo en won het met 4-1. Dankzij die zege verovert Heracles plek vier in de eredivisie.

Een mini-crisis heerste in Almelo nadat het al vier duels niet wist te winnen in de eredivisie. VVV-Venlo werd het slachtoffer van Heracles’ drang om deze negatieve serie te beëindigen. Al in de tweede minuut veerde het publiek in Almelo op toen Kristoffer Peterson opstoomde en VVV-doelman Lars Unnerstall verraste met een hard schot. Nog geen minuut later kreeg Heracles een tweede kans en was het wél raak. Na een fraaie actie van Brandley Kuwas rondde spits Adrián Dalmau knap af: 1-0.

De bezoekers uit Venlo wisten niet waar ze het zoeken moesten in de openingsfase. Op alle fronten werd ze afgetroefd. Na twintig minuten kreeg Heracles tweemaal de kans om de score te verdubbelen. Unnerstall werd flink aan het werk gezet. Eerst hield de keeper van VVV een voorzet van Bart van Hintum tegen, waarna hij vervolgens een vlammend schot van Mohammed Osman pareerde. VVV was enkele keren dreigend in de counter, maar kwam niet tot een treffer.

Volledig scherm Adrián Dalmau viert de 1-0. © ANP Pro Shots

Discutabele buitenspelgoal VVV

Direct na rust tikte Jay-Roy Grot plots de gelijkmaker binnen. Tenminste, dat dacht hij. De treffer werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Of de aanvaller van VVV ook daadwerkelijk achter de laatste verdediger stond was op de videobeelden niet goed waar te nemen. Ze leken op één lijn te staan. Enkele minuten later viel de treffer aan de andere kant: Lerin Duarte schoof de bal goed binnen na slecht uitverdedigen van VVV. In de 55ste minuut schoot Peterson vervolgens vanaf de strafschopstip de 3-0 binnen.

Nils Röseler leekt de spanning nog even terug te brengen door de 3-1 binnen te glijden, maar Duarte krulde de bal na 69 minuten op fantastische wijze in de kruising achter Unnerstall. Na de 4-1 startte de galavoorstelling van Heracles. Uitblinkers Kuwas en Duarte lieten het publiek in Almelo bij vlagen smullen met hun dribbels, passes en acties. Dat het in de slotfase geen 5-1 of 6-1 werd, had VVV te danken aan Unnerstall die met enkele knappe reacties een zeperd voorkwam.

Volledig scherm De uitblinkende Brandley Kuwas was Damian van Bruggen te snel af. © ANP Pro Shots