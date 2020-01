Sydney van Hooijdonk: Ik wil bewijzen dat ik geen twijfelgeval ben

Huiberts: AZ goed genoeg om bovenin mee te doen

15:12 Het verrast Max Huiberts niet dat AZ halverwege het seizoen op de tweede plaats in de eredivisie staat, slechts drie punten achter koploper Ajax. ,,We hebben een selectie die goed genoeg is om op deze plaats te staan”, zegt de directeur voetbalzaken in een interview op de clubsite, tijdens het trainingskamp in de Spaanse stad Oliva. ,,We zijn kwalitatief goed genoeg om hier te staan.”