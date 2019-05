Tagliafico stelt Ajax-fans gerust: ‘Ik blijf’

Tagliafico (26), die in januari 2018 voor vier miljoen euro overkwam van Independiente, heeft nog een contract tot medio 2022 in Amsterdam. Dat contract is nu aangepast met de afspraak dat hij komend seizoen in elk geval nog in de Johan Cruijff Arena te bewonderen is. Hij speelde sinds zijn komst naar Ajax 57 wedstrijden waarin hij zes keer tot scoren kwam. Drie daarvan maakte hij in de Champions League. Met de successen in het huidige seizoen werd ook de dertienvoudig Argentijns international nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek aankomende zomer.



Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, zegt op de website van Ajax dat het behouden van de Argentijn een goed signaal naar de groep is. ,,Dit is mooi nieuws. Het laat zien dat we ambitieus zijn, ook voor de toekomst.”



,,We zijn al een tijdje met hem bezig, maar hier zijn we natuurlijk heel blij mee”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Net zoals we laatst blij waren met de beslissing van André Onana om nog minimaal een jaar te blijven. Zo krijgt ons team van volgend seizoen meer vorm. Tagliafico brengt gif in ons spel. Hij zorgt voor strijdlust.”



Eerder gaf doelman Andre Onana al te kennen dat hij nog een seizoen bij Ajax zou blijven terwijl Klaas Jan Huntelaar en Noussair Mazraoui hun krabbel zetten onder een nieuwe overeenkomst. Daarmee is vooralsnog Frenkie de Jong de enige die zeker een transfer maakt. De middenvelder uit Arkel gaat voor 75 miljoen euro naar Barcelona. Ook aanvoerder Matthijs de Ligt wordt veelal gelinkt aan een overstap naar Barça.



Met Razvan Marin, Kik Pierie en Kjell Scherpen strikten de Amsterdammers al drie nieuwe spelers voor volgend seizoen.