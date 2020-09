Tannane, Kudus en Pavlidis blinken uit, onvoldoendes voor Mvogo en Jørgensen

Oussama Tannane was de beste speler van de tweede speelronde in de eredivisie. De Vitesse-speler kreeg een 9 voor zijn optreden tegen Sparta. De Ghanese Ajax-debutant Mohammed Kudus en de Griekse spits Vangelis Pavlidis van Willem II kregen een iets lager cijfer. Zij scoorden een 8.



De blunderende PSV-keeper Yvon Mvogo werd gered door zijn ploeggenoten die zijn blunder goedmaakten met de late 2-1 tegen FC Emmen. Mvogo ontkwam een week na zijn 5 tegen FC Groningen echter niet aan opnieuw een laag cijfer. Hij kreeg nu een 4, net als Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen en Thomas Lam van PEC Zwolle die een rode kaart kreeg.

VVV – FC Utrecht 1-1

VVV: Kirschbaum 7; Pachonik 6, Gelmi 6, Kum 6,5, Schmitz 6; Linthorst 5,5, Post 6, Van Crooij 6,5; Hupperts 6,5 (67. Dekker -), Giakoumakis 6 (79. Arias -), John 6,5

FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 6,5, St. Jago 6, Hoogma 6, Warmerdam 6,5; Van Overeem 6 (82. Boussaid -), Gustafson 6, Maher 6,5; Kerk 5,5 (67. Arzani -), Mahi 6,5 (82. Elia -), Ramselaar 6

Scheidsrechter: Dieperink 6,5

Man of the match: Thorsten Kirschbaum was vooral in de slotfase belangrijk voor VVV met twee geweldige reddingen op twee pogingen van dichtbij van Utrecht-aanvaller Mimoun Mahi. Kreeg van een andere Utrecht-aanvaller, Eljero Elia nog het verwijt er een showtje van te willen maken. Kirschbaum kreeg een 7 voor zijn showtje.

AZ – PEC Zwolle 1-1

PEC Zwolle: Zetterer 6; Van Wermeskerken 6, Kersten 6, Van Polen 6, Paal 6; Huiberts 5,5 (76. Nakayama -), Lam 4, Drost 6 (76. Pherai -); Leemans - (58. Reijnders 5,5), Ghoochannejhad - (59. Saymak 5,5 ), Van Duinen 6

AZ: Bizot 6; Svensson 5,5, Hatzidiakos 6 (69. Druijf -), Letschert 6, Wijndal 6; Midtsjø 5, Koopmeiners 7, De Wit 6; Stengs -, Boadu 6, Gudmundsson 5,5 (63. Reijnders -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 4,5

Man of the match: Aanvoerder Teun Koopmeiners mocht weer op zijn favoriete positie op het middenveld spelen en ondanks dat hij in de laatste linie nooit verzaakte, deed hem dat goed. Ging voorop in de strijd en beschikt over een ijzeren conditie zo blijkt wel. Dat AZ zo lang met tien tegen elf speelde was mede door hem nauwelijks te merken.

Vitesse – Sparta 2-0

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 6, Bazoer 6,5, Hajek 6; Dasa 5,5, Bruns 7 (88. Touré -), Tannane 9, Bero 6, Wittek 5,5; Openda 5,5 (90. Huisman -), Darfalou 5 (66. Broja -)

Sparta: Van Leer 4; Fortes 6, Vriends 6.5, Beugelsdijk 6,5, Heylen 5, Pinto 6; Harroui 6,5 (75. Mijnans -), Auassar 6 (88. Mijnans), Smeets 5 (75. Gravenberch -), Thy 4 (64. Emegha -), Rayhi 5

Scheidsrechter: Kuipers 4

Man of the match: Oussama Tannane is de enige speler in de eredivisie die sinds begin vorig seizoen drie keer scoorde uit een vrije trap. Gisteren was het weer raak. Tannane manifesteert zich geweldig onder de nieuwe trainer Thomas Letsch die hem een vrije rol geeft.

PSV - FC Emmen 2-1

PSV: Mvogo 4; Dumfries 6,5, Boscagli 7, Teze 6, Max 7,5; Rosario 5,5, Thomas 5,5, Gakpo 5,5 (89. Romero -), Gakpo, Ihattaren 5 (62. Bruma -); Malen 6, Madueke 6 (61. Mauro Júnior -)

FC Emmen: Telgenkamp: 7; Bijl 7, Veendorp 6,5, Araujo 7 (82. Granecny -), Cavlan 6,5 (81. Bakker -); Tibbling 6, Chacon 6,5, Peña 7 (89. Payne -); Laursen 6, Kolar 6 (81. Jansen -), De Vos 5,5 (80. Caciano -)

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 7

Man of the match: PSV had recent met Jetro Willems en Angeliño twee linksbacks die fraaie voorzetten konden geven op de spits. De nieuwe linksback Philipp Max kan dat ook. Zaterdagavond verzorgde hij de assist bij de openingsgoal van Madueke. Ook bij de winnende treffer van Maxi Romero had hij een grote inbreng.

Fortuna Sittard – Heerenveen 1-3

Fortuna Sittard: Koselev 5,5; Rota 5, Janssen 5,5, Ninaj 5,5, Cox 5,5; Rienstra 5 (46. Tekie 6), Smeets 6, Seuntjens 6; Flemming 5, Polter 6, Hansson 6 (46. Semedo 6)

Heerenveen: Mulder 7; Floranus 6, Van Hecke 6,5, Bochniewicz 7, Woudenberg 6; Kongolo 6, J. Veerman 7,5, Batista Meier 7 (69. Hajal -); Van Bergen 6,5, H. Veerman 7,5, Van der Heide 7 (90. Driouech -)

Scheidsrechter: Pérez 7

Man of the match: Deze week weer een Veerman man van de wedstrijd, maar niet Joey maar Henk Veerman. De spits maakte tegen Fortuna een geweldige goal waarin hij liet zien over de nodige techniek te beschikken. Hij verzorgde ook de assist bij de openingsgoal van Oliver Batista Meier.

ADO Den Haag – FC Groningen 0-1

ADO Den Haag: Koopmans 6,5; Van Ewijk 5,5, Bijen 5,5, Pinas 4,5, Faye 5,5 (84. Catic -); Ratiu 5 (46. Elmkies -, 67. De Boer -), Rigo 5, Goossens 5; Besuijen 5 (57. Bourard 6), Kramer 5,5, Ould-Chikh 5 (57. Arweiler 6)

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 6, Dammers 5,5, Itakura 5,5, Van Hintum 6,5; Lundqvist 5 (75. El Messaoudi -), Matusiwa 6, Van Kaam 6; Hrustic 5,5 (83. Poll -), Larsen 5, El Hankouri 6 (75. Suslov -)

Scheidsrechter: Makkelie 6,5

Man of the match: Luuk Koopmans verrichte drie goede reddingen en was daarmee de enige speler van de wedstrijd die vaker dan een keer iets goeds deed.

Feyenoord – FC Twente 1-1

Feyenoord: Bijlow 6,5; Geertruida 6, Botteghin 6 (38. Nieuwkoop 6,5), Senesi 5, Haps 5; Diemers 6, Fer 6,5, Kokcu 5 (78. Teixeira -); Berghuis 5,5, Jørgensen 4 (77. Bozenik -), Linssen 5 (65. Narsingh -)

FC Twente: Drommel 7; Ebuehi 6 (78. Markelo -), Plequezuelo 6,5, Schenk 6,5, Oosterwolde 6,5; Bosch 6, Roemeratoe 6,5, Zerrouki 6 (65. Selahi -), Menig 6,5 (71. Lamprou -), Danilo 6 (71. Jeremejeff -), Cerny 6 (78. Van Leeuwen -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Joël Drommel onderscheidde zich met name in de slotfase met enkele fraaie reddingen. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg een punt in de Kuip.

Willem II – Heracles 4-0

Willem II: Ruiter 7; Van den Bogert 6,5, Holmen 7, Peters 6,5 (86. Van der Avert -), Köhn 6,5 (73. Nelom -); Saglam 7,5 (86. Dahlhaus -), Trésor 7, Llonch 7; Nunnely 5, (46. Yeboah 7,5), Pavlidis 8, Köhlert 5 (46. Saddiki 6,5)

Heracles: Blaswich 5 (77. Brouwer); Breukers 5, Pröpper 4,5, Knoester 4,5, Hardeveld 5; Kiomourtzoglou 4,5, Bijleveld 5, Vloet 4 (75. Agca 6); De la Torre 4 (57. Amissi 5), Szöke 4 (57. Bakis 5 ), Burgzorg 4 (57. Cijntje 5)

Man of the match: Willem II-spits Vangelis Pavlidis was ontketend in de tweede helft en maakte het openingsdoelpunt en de laatste goal van de wedstrijd.

Ajax – RKC 3-0

Ajax: Onana 6,5; Mazraoui 6,5, Schuurs 6,5, Blind 7,5 (79. Dest -), Martinez 6,5; Alvarez 6,5, Kudus 8; Antony 5,5 (70. Neres - ), Promes 6 (83. Huntelaar -), Tadic 6,5 (83. Lang -); Labyad 7 (70. Traoré -)

RKC: Lamprou 6; Bakari 5, Meulensteen 5, Touba 7, Wouters 5; Olsak 5 (86. Mulder-), Anita 6, Tahiri 6; Efmorfidis 5 (61. El Haddouti -), Stokkers 5 (72. Lutonda -), Daneels 5 (61. Sow -)

Scheidsrechter: Nijhuis 4,5

Man of the match: Mohammed Kudus speelde in de Johan Cruijff Arena zijn eerste wedstrijd voor Ajax maar daar was niks van te merken. De Ghanees was heer en meester op het middenveld.

