Tannane zag ‘toptransfer’ in rook opgaan: ‘Ik had het een paar weken moeilijk’

Oussama Tannane droomt. Van grote theaters. Van topwedstrijden. Van een glansrol in een buitenlandse competitie. De Marokkaan zet op zijn vroegst deze zomer de stap over de landsgrenzen. In de winter is een transfer afgeketst. Naar verluidt naar Spanje. In financieel opzicht en op sportief vlak is dat bitter. En de dribbelaar van Vitesse is de eerste om toe te geven dat zijn spel onder de teleurstelling heeft geleden. ,,Er was van meerdere clubs interesse”, vertelt Tannane. ,,Uiteindelijk is er geen deal tot stand gekomen.”