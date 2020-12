Tegen deze landen speelt Jong Oranje volgend jaar op het EK

Bondscoach Van de Looi: ‘Als je meedoet wil je het toernooi ook winnen’

Van de Looi juicht het toe dat de loting van het EK van volgend jaar ‘een klassieker’ heeft opgeleverd tegen Duitsland. ,,Een klassieker, dat is altijd goed. Ik denk dat dat voor iedereen leuk is. Een aantal jongens speelt ook in Nederland en het zijn een bekend team en een bekende trainer. Ik kijk er wel naar uit”, aldus Van de Looi op OnsOranje.nl.



Twee jaar geleden was Duitsland nog de tegenstander van de ploeg van Van de Looi in een oefenduel en de tweevoudig Europees kampioen was toen met 3-0 duidelijk te sterk. Toch zegt dat volgens Van de Looi weinig over de aankomende ontmoeting. ,,Dat was een hele andere situatie. Wij begonnen net met deze ploeg en zij bereidden zich voor op het EK in 2019. Die spelers waren ouder en er zit niemand meer in van toen”, aldus Van de Looi, die met zijn ploeg ook tegen gastland Hongarije en Roemenië speelt. ,,Het gastland is mooi om tegen te spelen en Roemenië is onbekend voor ons. Daar moeten we ons nog even goed in verdiepen.”



Jong Oranje doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan het EK voor spelers tot 21 jaar. Na de sterke kwalificatiereeks behoort de ploeg tot de outsiders voor de titel. ,,We zijn ambitieus en willen graag iets laten zien”, aldus de bondscoach. ,,Als je meedoet wil je het toernooi ook winnen, maar laten we niet arrogant zijn. We zijn er heel lang niet bij geweest. We gaan proberen de lijn van de kwalificatie door te trekken en dan zien we wel waar we uitkomen.”