Tegenslag in voorbereiding Superboeren: 'Om gek van te worden'

Het oefenduel van morgen met Al Khor uit Qatar moest de club uit Doetinchem in een laat stadium annuleren vanwege onduidelijkheden over de vergunning en de eventuele speeldag. Met PAOK FC uit Griekenland konden de Superboeren niettemin snel een andere tegenstander vinden. De wedstrijd moest maandag wel achter gesloten deuren worden gespeeld. De Graafschap verloor met 1-2.



Op last van de lokale autoriteiten in Epe dient De Graafschap het oefenduel met SC Cambuur op vrijdag eveneens zonder publiek af te werken. ,,Het is om gek van te worden. Je kunt in Nederland bijna geen oefenduel meer spelen op een amateurcomplex. Onze supporters zijn de dupe en daar balen we goed van'', liet trainer Henk de Jong teleurgesteld weten. ,,Maar ja, we moeten vlieguren maken anders zijn wij aan het begin van de competitie niet op niveau. Gelukkig spelen wij op 24 en 31 juli nog in de regio tegen respectievelijk FC Groningen en Aris Thessaloniki uit Griekenland.''