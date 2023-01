Tegenvaller voor AZ: Dani de Wit weken aan de kant

Dramatisch Cambuur scoort slechts 1 keer in laatste 10 duels en breekt eredivisie­re­cord

SC Cambuur heeft na de 0-3 nederlaag Sparta een bedenkelijk record te pakken. De hekkensluiter in de eredivisie is de eerste club ooit die in de eerste helft van een seizoen in maar liefst 13 wedstrijden niet tot scoren is gekomen op het hoogste niveau.

22 januari