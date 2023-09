Tegenvaller voor Feyenoord en Arne Slot: Ayase Ueda haakt geblesseerd af bij Japan

,,Hopelijk ben ik er volgende week weer bij", liet Ueda weten nadat hij afhaakte bij Japan, dat zaterdag met 1-4 won van Duitsland. De Japanse Feyenoord-spits was verantwoordelijk voor de 1-2 en daarmee ook mede verantwoordelijk voor het ontslag van de Duitse bondscoach Hansi Flick . Japan speelt vanavond nog tegen Turkije in een vriendschappelijke wedstrijd, maar doet dat dus zonder de afgehaakte Feyenoorder.

Hoe ernstig de blessure van Ueda is, is nog niet duidelijk, maar bij Feyenoord zullen ze het nieuws met gefronste wenkbrauwen hebben ontvangen. De Rotterdammers spelen komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, waarna dinsdag Celtic op bezoek komt in de groepsfase van de Champions League. Het weekend daarna staat in Amsterdam de Klassieker tegen Ajax op het programma.

Vooral voor het duel met Celtic is de inzetbaarheid van Ueda van belang. Santiago Giménez is door zijn rode kaart van vorig seizoen tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League geschorst voor de eerste twee Europese wedstrijden van dit seizoen. Tegen Celtic en ook daarna in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid is de Mexicaan er dus niet bij.