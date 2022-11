Teleurgestelde Luuk de Jong na verloren topper: ‘Leuk dat het spannend is, had liever bovenaan gestaan’

,,Iedereen is blij omdat een directe concurrent (Ajax, red.) punten verliest. Dat gelijkspel geeft een boost. Dan moet je dat ook op het veld laten zien en gas geven. Dat hebben we zeker in de eerste helft nagelaten", concludeerde aanvoerder Luuk de Jong. ,,We waren erg slordig, kwamen niet echt aan ons eigen spel toe omdat we de bal te snel verloren en tweede ballen juist verloren.”



Door een treffer van Vangelis Pavlidis kwam AZ op 0-1. Na rust joeg PSV op de gelijkmaker, die niet wilde vallen. Cody Gakpo scoorde wel, maar zijn treffer ging niet door vanwege buitenspel. ,,Het mocht helaas niet zo zijn. AZ deed het ook goed", stelde De Jong. ,,Leuk dat het nu spannend is, maar ik had liever drie punten gehad en bovenaan gestaan.”



De Jong stapt meldt zich maandag in Zeist voor zijn eerste WK, in Qatar. ,,Dat is leuk. Ik heb er ook zin in. Het is fantastisch. Maar hier kan ik wel van balen.”