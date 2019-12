Telstar heeft misdragende supporters geïdentificeerd

Microfoons achter het doel van Ajax-doelman André Onana zouden racistisch getinte uitlatingen van de aanhang van Telstar hebben geregistreerd, met name in de richting van Onana.



,,Telstar is een club die gelijkheid enorm hoog in het vaandel heeft staan en waar iedereen welkom is. Wij kunnen en zullen het nimmer accepteren dat spelers van de tegenstander, onze eigen spelers, of wie dan ook op een manier worden bejegend die haaks staat op alles wat wij als Telstar zijn. De signalen van vanavond zullen wij dan ook heel serieus nemen”, schreef de club al.



De fans die zich misdroegen, zijn nu dus geïdentificeerd. ,,De komende periode zullen wij verder onderzoek doen en met gepaste maatregelen komen”, meldt de eerstedivisionist.