Telstar rekent op Van Gaal, ook als hij bondscoach wordt

Dit betaalde Ajax voor het eerste trainings­kamp in hotel De Bloemen­beek: ‘Het was toen een magistraal bedrag’

6 juli De week waarin de harten van Twentse Ajax-fans sneller gaan kloppen is weer aangebroken. De selectie uit Amsterdam verblijft in hotel De Bloemenbeek. Vertrouwde grond sinds 1973. Wat de club toen betaalde voor een zesdaags verblijf is nu niet meer voor te stellen. „Maar het was destijds een magistraal bedrag.”