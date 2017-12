Ten Hag: Amrabat gaat desnoods door vijf muren heen

Door Ard Schouten



,,Ook ik had twijfels. Kiest hij het goede moment? Is hij er nu al klaar voor? Dat kun je eigenlijk nooit voorspellen. Zie Bart Ramselaar bij PSV. Hij was - achteraf gezien - beter af geweest hier bij Utrecht. Omdat hij bij PSV weinig speelt, mist nu vlieguren. En die heb je wel nodig als jonge speler'', aldus Ten Hag.



Dat Amrabat in de Kuip wel aanhaakt, is ook te verklaren, zegt de 47-jarige Tukker. ,,Souf is onverstoorbaar, onverzettelijk. Dat is een extra kwaliteit. Die zal en moet spelen, al moet-ie er voor over vijf muren of door vijf muren heen. En al moet-ie er weken of maanden voor knokken.’’



De echt grote talenten herken je volgens Ten Hag aan de wijze waarop ze reageren als ze, zoals Amrabat, een lastige start hebben bij een nieuwe, grotere club. ,,Zij pikken het op. En gaan mee in het niveau waar ze terecht komen. Nu bij Feyenoord zie je dat de extra weerbaarheid die hij ondervindt een impuls geeft aan zijn spel.’’