Ten Hag: Babel weet zelf ook dat het beter moet

Erik ten Hag had na afloop van de nederlaag bij Heracles vooral kritiek op zijn aanvallers. ,,Ik ben teleurgesteld’’, sprak de Ajax-trainer voor de camera bij FOX Sports. ,,Dit was een totaal onnodige nederlaag.’’

Volgens Ten Hag had Ajax het duel in Almelo al in de eerste helft moeten beslissen. ,,We hebben het aan onszelf te wijten. We scoren niet uit de vele mogelijkheden die we hebben gecreëerd. En dan is er één moment van onachtzaamheid en dan verlies je ook nog.’’

Zorgen over het spel van zijn ploeg maakt Ten Hag zich nog niet. ,,We krijgen kansen, maar voorin dwingen we te weinig af. Voor rust heb ik zes, zeven kansen voor ons geteld. Een ook na rust met Carel Eiting twee keer en Tadic. We creëren genoeg. Maar we maken ze niet op dit moment.’’

Het ontbreken van Ziyech en Promes bleek voor Ajax moeilijk op te vangen in Almelo. Ook niet door de ervaren Ryan Babel. ,,Dat hij beter moet, weet hij zelf ook’’, sprak Ten Hag over zijn winterse versterking. ,,Daar werkt hij ook keihard aan. Op de training zie ik goede dingen, maar in de wedstrijd komt het er nog niet uit.