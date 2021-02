Ten Hag blijft vechten voor langer verblijf Brobbey

,,Wij vechten voor spelers die hier bij zijn. Voor spelers waarvan wij denken dat ze voldoen aan het Ajax-niveau. Brobbey voldoet daaraan. Zo lang hij hier is, zullen we er alles aan doen binnen ons vermogen om hem bij deze mooie club en in deze sterke kleedkamer te houden”, zei Ten Hag, die de geruchten zelf aanwakkerde door donderdag te stellen ‘minimaal’ tot het eind van het seizoen een beroep te zullen doen op het jeugdexponent indien nodig. ,,De stand van zaken is dat hij heeft aangegeven dat hij niet bij zal tekenen.”

Ten Hag liet Brobbey tegen Sparta, drie dagen nadat de sterke spits zich in Lille tot matchwinner kroonde, opnieuw invallen. Scoren deden Sébastien Haller (andermaal), Perr Schuurs en Mohammed Kudus. Ajax won met 4-2 van Sparta en boekte de zevende eredivisiezege op een rij. ,,Met een prima eerste uur”, stak Ten Hag van wal. ,,Ik heb schitterende goals gezien. Zo stel je het je voor. Het is jammer dat er geen publiek was. Die hadden denk ik genoten. Het laatste half uur hadden we wat minder energie. Dan scoort Sparta nog twee. Dat is onnodig, maar dat moeten we snel vergeten en snel de focus op donderdag (return tegen Lille, red.) leggen.”