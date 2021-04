Ten Hag: ‘Dit is doodzonde, de beste partij ligt eruit’

,,Als je het niet afmaakt, dan ga je niet verder. Dat weet je op dit niveau”, vervolgde Ten Hag, die boos was om de afgekeurde treffer van Dusan Tadic. De scheidsrechter oordeelde na het zien van televisiebeelden dat Nicolás Tagliafico een overtreding had gemaakt. ,,Dat doelpunt werd om onbegrijpelijke redenen afgekeurd. De scheidsrechter stond er bovenop en liet het spel doorgaan. Als hij de situatie beoordeeld heeft, is het gewoon een reglementair doelpunt. En in de eerste helft ging hij niet kijken toen Tadic in het strafschopgebied naar de grond ging.”

,,Maar we hebben genoeg kansen gecreëerd”, zei Ten Hag. ,,Klaassen en Tadic konden voor rust de 1-0 maken, net als Tagliafico. En na de 1-0 van Brobbey kon Álvarez scoren. En Tadic scoort wel maar die telt dan weer niet. De beste club is niet naar de halve finale gegaan. Ik ben trots op mijn ploeg hoe we twee keer tegen AS Roma hebben gespeeld. Maar als je de kansen niet maakt, dan win je de wedstrijd niet. En we hebben te veel individuele fouten gemaakt. Vooral vorige week”, doelde hij op de gemiste strafschop van Tadic en blunder van doelman Kjell Scherpen.

Ajax heeft korte tijd om zich voor te bereiden op de bekerfinale van zondag tegen Vitesse. Ten Hag: ,,We gaan een finale spelen. Daar moet je klaar voor zijn. We hebben bijna alle grote ploegen in Nederland uitgeschakeld. Nu is alleen Vitesse nog over. Daar zijn we heel gemotiveerd voor. We kunnen vol zelfvertrouwen naar De Kuip afreizen. We hebben grote ploegen uitgeschakeld in de KNVB-beker”, doelde hij op FC Utrecht, AZ, PSV en Heerenveen.



,,We willen die beker gewoon winnen. Al voor het uitduel met AS Roma heb ik gezegd dat we het resultaat niet konden vieren maar dat we ook geen tijd hadden om te rouwen. We moeten er zondag staan tegen Vitesse.”