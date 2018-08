Ten Hag: Fantastisch dat Frenkie bij Oranje zit

Door Daniël Dwarswaard



Erik ten Hag begint aan een korte opsomming. ADO Den Haag, FC Utrecht, en ja ook Vitesse. Het zijn de clubs waar Ajax tijdens uitwedstrijden het bijna elk seizoen weer lastig heeft. Zo heeft elke topclub bijna een vast lijstje clubs waar de kans op een misstap statistisch gezien groot is. Vorig seizoen verloor Ajax in maart onder Ten Hag bij Vitesse nog met 3-2. Die dag werd de titelstrijd min of meer beslist.



,,Natuurlijk zit dat wel in ons achterhoofd’’, zegt Ten Hag. ,,Of het moeilijk is om na de Champions League-euforie weer te focussen op de eredivisie? Nee, want ik vind dat wij in een bepaalde modus moet komen. Een modus van elke drie dagen presteren. Dat moet een automatisme zijn. We moeten op het koord blijven.’’ Ten Hag draait het liever om. ,,We hebben veel vertrouwen. Dat moeten we tegen Vitesse ook uitstralen.’’



Wie dat zeker kan is Frenkie de Jong. De middenvelder van Ajax werd vandaag voor het eerst geselecteerd voor Oranje door Ronald Koeman. Ten Hag: ,,Fantastisch dat hij er bij zit, maar een verrassing is het niet meer. Hij heeft zichzelf in de selectie gespeeld. De bondscoach is bovendien gecharmeerd van hem. Dat was hij vanaf het begin al. Mooi voor Frenkie dat hij er bij zit.’’