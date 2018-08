Ten Hag waakt voor VVV: 'Wij hebben onze waarschuwing wel gehad'

Door Daniël Dwarswaard



Of Erik ten Hag tegen VVV weer spelers gaat sparen? Tegen Heracles (1-1) kregen vier basisspelers rust met het oog op de voorronde van de Champions League. Aanstaande woensdag speelt Ajax opnieuw een belangrijke pot tegen Dinamo Kiev. ,,Als ik al spelers rust geef, zullen dat er minder zijn dan tegen Heracles. Ook omdat er toen maar drie dagen tussen de wedstrijden zaten. Nu zijn dat er vier. Maar het kan ook goed dat ik niks wijzig. Want het is ook van belang dat er automatismen in de ploeg komen. Elke keer moeten we die balans vinden. Daarover praat ik met de spelers zelf en met de medische staf. Uiteindelijk hak ik de knoop door.’’



Vraag is ook hoe de euforie na de klinkende 3-0 zege getemperd wordt richting de belangrijke competitiewedstrijd tegen VVV. ,,Ik denk dat wij vorige week onze waarschuwing wel hebben gehad tegen Heracles. Iedereen zal de knop om moeten zetten. We weten allemaal wel dat de entourage anders is etc. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. We zullen weer klaar moeten zijn.’’



Kasper Dolberg ontbreekt nog altijd in de selectie. De Deense spits trainde vandaag samen met Daley Sinkgraven apart van de groep. Ten Hag rekent sowieso de maand augustus niet meer op Dolberg. Op zoek nog naar een nieuwe spits dan deze transferperiode? Ten Hag: ,,Nee, dat niet. Als Dolberg straks weer fit is, hebben we twee volwaardige spitsen. Dat is genoeg