Ten Hag gaat niet hard ingrijpen: ‘We hebben juist vastigheid nodig’

Erik ten Hag gaat niet veel veranderen bij Ajax in de aanloop naar de uitwedstrijd van zaterdag tegen SC Heerenveen. ,,We gaan de dingen niet op hun kop zetten”, zei hij. ,,We hebben juist vastigheid nodig.”

Ten Hag is bekend met de kritiek dat hij meer defensieve zekerheid moet inbouwen. ,,We leven in papegaaienland”, schamperde hij. ,,Iemand begint te roepen en dat wordt dan weer herhaald. Mensen weten niet waar ze over praten. Het is wel zo dat we te weinig kansen creëren, de goals te makkelijk weggeven, te veel balverlies in de opbouw lijden en afspraken niet nakomen bij spelhervattingen.”



Trainer Ten Hag is door de directie aangesteld om zijn spelers juist wel de goede beslissingen op het veld te laten nemen. ,,Ik ben ook verantwoordelijk”, zei hij. ,,En ik ben heel strijdbaar. Ik ga door. Natuurlijk is de directie ook kritisch, net zoals ik kritisch op mijn spelers ben en de spelers op zichzelf.”

,,We willen weer hetzelfde doen als voor de winterstop, toen we soms nog beter speelden dan het vorige seizoen”, zei Ten Hag. ,,We moeten vooral niet vergeten dat we nog niet zo lang geleden geweldig voetbal hebben gespeeld. Maar het niveau is gedaald nadat er zes basisspelers zijn weggevallen.”

,,Ik ben ook niet onfeilbaar”, keek Ten Hag ook in de spiegel. ,,Ik maak 1001 keuzes en ook wel eens een mindere. Ik moet mijn ploeg nu de handvatten geven om beter te presteren. Het moet beter en snel, maar dat besef is er ook bij iedereen.”

Voor Ten Hag is het moeilijk te zeggen of al zijn spelers nog wel voldoende honger hebben naar succes. ,,Hoe moet ik dat precies meten?”, antwoordde hij. De coach van Ajax ziet de laatste wedstrijden wel Hakim Ziyech gefrustreerd over het veld lopen. De spelmaker lijkt niet meer voorop te gaan in de strijd, sinds hij zijn handtekening heeft gezet onder een contract dat volgend seizoen ingaat bij Chelsea.



,,Ik heb met hem over die gebaartjes gesproken”, zei Ten Hag. ,,Hij moet dat niet doen. Maar Ziyech is ook Ziyech, hij kan zichzelf niet zomaar veranderen.”

Babel

Volledig scherm Ryan Babel in duel met Suarez van Getafe © BSR Agency Ryan Babel mist ook de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. De aanvaller is nog niet helemaal hersteld van een kuitblessure die hij vorige week opliep. ,,Hij heeft de training inmiddels hervat", legde Ten Hag uit. ,,Maar deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem.”



Ten Hag kan ook nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde Joël Veltman, Noussair Mazraoui, David Neres en Zakaria Labyad.



Winston Bogarde zit naast trainer Ten Hag en zijn assistent Michael Reiziger op de bank. Hij vervangt Christian Poulsen, die komende week net als een inspanningsfysioloog en fysiotherapeut uit voorzorg thuis moet blijven.