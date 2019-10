Ten Hag geniet van zijn ploeg én van boosheid Ziyech bij wissel

,,Ik denk dat we de beste eerste helft van dit seizoen hebben gespeeld”, gaf hij aan tegenover FOX Sports. ,,Bijna alles klopte, alleen hadden we er wat meer kunnen maken.”

,,We hebben Feyenoord afgetroefd zoals we wilden. Met Promes en Neres op de vleugels en heel veel beweging. Met Tadic die zich slim liet zakken en met een fantastische Ziyech op de positie van nummer tien. Hij was de sleutel van dit succes.”

,,De wisselwerking met het publiek was prachtig en dan hoop je in de tweede helft dat er wat doelpunten bijkomen. Dat had ook wel gekund, met kansen voor Van de Beek en Neres. Ik heb bewust niet snel gewisseld omdat ik wilde zien hoe mijn spelers zouden reageren op de nieuwe speelwijze van vijf verdedigers van Feyenoord. Ze hadden sturing van ons nodig. Pas toen het weer goed stond, heb ik Gravenberch en Traoré gebracht. Ze verdienen om zich te laten zien in een ploeg met een goede structuur.”

Ten Hag zag Ajax profiteren van de nederlagen van concurrenten als PSV en Vitesse. Na elf duels heeft zijn ploeg als zes punten meer dan AZ, PSV en Vitesse. De trainer van Ajax is het niet eens met de stelling dat zijn ploeg de eredivisie financieel en sportief aan het ontgroeien is. ,,Dat hoorde ik vorig jaar ook en toen hadden we een fantastisch Ajax. Maar we werden pas op de laatste dag kampioen. De eredivisie wordt niet in oktober of november maar in april en mei beslist.”

‘Kan wel genieten van boosheid Ziyech’

Hakim Ziyech was een kwartier voor tijd de eerste Ajacied die naar de kant werd gehaald. De spelmaker was daar zichtbaar niet blij mee en gooide -toen hij eenmaal was gaan zitten- boos een bidon op de grond. ,,Altijd mij wisselen”, had hij Ten Hag even daarvoor toegebeten.