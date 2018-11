Ten Hag: Hakim is creatief brein, maar we hebben er meer

Door Daniël Dwarswaard Ten Hag zet nog geen definitieve streep door de naam van Ziyech voor de belangrijke wedstrijd in de Champions League in Athene tegen AEK. ,,Zijn knieblessure is niet heel ernstig en de verwachting is dat hij snel kan aanhaken. We hopen wat tijd terug te winnen, maar het moet allemaal uiteraard verantwoord blijven.’’

Morgen is Ziyech er sowieso niet bij. Een groot gemis. ,,Hakim is een creatief brein, maar we hebben er meer. Tadic, Van de Beek, Neres, Schöne. We zullen zijn afwezigheid moet opvangen. Daar hebben we ook de kwaliteiten voor.’’



Ziyech raakte geblesseerd tijdens een interland van Marokko. ,,Tsja een blessure kun je altijd oplopen, het risico van topsport. Het was een geweldige interlandperiode. Negen basisspelers van ons hebben ook een vaste plek in de nationale ploeg. We wisten vooraf dat het een zwaar seizoen zou worden. En dat er dan spelers geblesseerd raken. Daar is onze selectie ook op ingericht.’’