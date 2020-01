Ten Hag heeft Huntelaar terug en geniet van Babel

De trainer gaat deze maand niet van veel mutaties uit in zijn selectie. Enkele jeugdige talenten krijgen mogelijk wel de kans om elders ervaring op te doen. Zoals Noa Lang, die op weg lijkt naar FC Twente. ,,Noa is een jonge speler en heeft nog weinig ervaring in het eerste elftal. Die kan hij nu elders gaan opdoen, dat is goed voor zijn ontwikkeling, om vervolgens als een betere speler in juni terug te keren.’’ Ten Hag gaat er niet vanuit dat Razvan Marin deze maand nog vertrekt. De Roemeen stond deze week in de belangstelling van Club Brugge. ,,We hebben een breed kader nodig, kijken naar posities. In het geval van Marin ga ik ervan uit dat hij bij Ajax blijft.’’