Ten Hag: Het gaat erom of Kasper wil vechten

De Deense spits wordt in verband gebracht met een huurperiode bij de Duitse Bundesligaclub Hoffenheim maar Ten Hag ziet nog altijd potentie in hem. ,,Kasper heeft het een aantal keren goed gedaan en een aantal keren minder. Hij heeft de potentie om het goed te doen. Kasper zit wel in de fase dat hij elke week moet spelen, het is niet altijd stabiel bij hem.” Volgens Ten Hag draagt Dolberg het stempel ‘niet goed’ maar speelde hij wel in bijvoorbeeld de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. ,,Maar er is nu eenmaal ook veel concurrentie bij Ajax. En met Tadic in de spits functioneert het elftal goed. Net als dat Huntelaar een bepaalde energie brengt met zijn invalbeurten. Het gaat erom of Kasper ervoor wil vechten, we hebben vechters nodig bij Ajax.”

Positiewisselingen

Over de reserverol die zomeraanwinst Quincy Promes vooralsnog bij Ajax heeft maakt Ten Hag zich ook nog weinig zorgen. ,,Na PSV had Quincy een kuitblessure, daarna heb ik voorin voor automatismen gekozen. Maar hij staat er positief in en is honderd procent overtuigd van zichzelf. Hij weet zeker dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan Ajax zelf. We hebben veel positiewisselingen en het is fijn om er dan zo’n speler bij te hebben.”

Ajax zoekt nog naar de juiste samenstelling van het middenveld. Tegen PAOK vielen er nog grote gaten tussen de linies. ,,Het gaat erom dat spelers complementair zijn aan elkaar. Donny van de Beek op een andere positie posteren op het middenveld is zeker een optie.” Over Razvan Marin is Ten Hag tevreden. ,,Maar in balbezit zal hij meer sturend moeten worden.”

Ajax speelt zaterdagavond tegen VVV en moet dat wellicht doen zonder Noussair Mazraoui. Hij heeft last van zijn knie. Ook Klaas Jan Huntelaar is niet ongeschonden uit de strijd tegen PAOK gekomen. Hij heeft last van zijn rug.

Quincy Promes op de bank.