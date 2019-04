Ten Hag: ‘Ik ben ontzettend trots op mijn team’

Ten Hag zag zijn ploeg moeite hebben met het felle begin van Juventus. ,,In het begin was het een vechtwedstrijd. We stonden organisatorisch wel goed, maar konden heel moeilijk uit de druk komen van het zeer opportunistische Juventus. We wisten dat we die storm moesten overleven. Uiteindelijk stond het organisatorisch gewoon goed en lieten we heel weinig toe.”



,,In de eerste helft moesten we meer de rust bewaren. In de tweede helft hebben we bepaalde dingen omgezet, zoals twee middenvelders voor de verdediging zetten en de backs laten uitzakken. Dan kom je aan het voetballen toe. Je weet dat als je zo'n eerste fase in de tweede helft overleeft, dat het steeds moeilijker voor ze wordt. Ze komen niet in hun spel en krijgen de druk er niet op. Dan ontstaan er ruimtes. In de tweede helft moesten we het veel eerder op slot gooien, maar gelukkig liep het goed af.”