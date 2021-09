Ten Hag onaangenaam verrast door situatie rond Klaassen: ‘We moeten er mee dealen’

Stekelenburg ontbrak zaterdag nog in het uitduel met PEC Zwolle, net als Davy Klaassen die er ook tegen Sporting niet bij is . De middenvelder is met liesklachten teruggekeerd van het Nederlands elftal, tot grote onvrede van zijn coach Ten Hag.

,,Vorig jaar misten we Blind tegen Atalanta na een blessure die hij bij het Nederlands elftal heeft opgelopen”, zei de trainer van Ajax. ,,En we misten Blind en Stekelenburg tegen AS Roma. Ik heb genoten van Klaassen bij Oranje. Hij was in die drie wedstrijden met Memphis Depay de uitblinker voor mij. Dat is heel goed voor het Nederlands voetbal. Maar Klaassen ging met een topconditie naar het EK en speelde daar niet. We moesten hem weer fit krijgen maar drie wedstrijden voor Oranje in korte tijd waren denk ik te veel voor hem. Cody Gakpo vertrok voortijdig bij Oranje maar speelde zaterdag wel met PSV tegen AZ.”