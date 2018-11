Ten Hag: Ons wacht bij Excelsior een pittig duel

Ajax zette in de afgelopen weken een prima serie neer: vijf overwinningen en een gelijkspel, afgelopen woensdag in de Champions League tegen Benfica in Lissabon (1-1). ,,We moeten de Champions League nu achter ons laten'', betoogde Ten Hag. ,,De focus ligt nu weer op de competitie en daarin wacht Excelsior. Dat wordt een pittige wedstrijd, met een fanatieke, getergde en gemotiveerde tegenstander. We zullen zondag heel diep moeten gaan voor de overwinning.''



Ten Hag beaamde dat het verschil tussen het imposante Estádio da Luz van Benfica en het knusse Woudestein van Excelsior nogal groot is. ,,Daar moeten we op voorbereid zijn, daar moeten we mee omgaan.''



Het is nog niet duidelijk of Frenkie de Jong (heupblessure) bij Ajax kan meedoen.