Ten Hag over Ihattaren: ‘Ik hoop dat hij weer bij zinnen komt’

Trainer Erik ten Hag is gecharmeerd van Mohamed Ihattaren. ,,Hij is een geweldig goede voetballer”, zei hij over de middenvelder die afgelopen weekeinde bij PSV buiten de selectie werd gehouden omdat hij zich niet professioneel zou hebben gedragen.

,,Hij is een meer dan goede voetballer”, antwoordde Ten Hag toen hij tijdens een persconferentie voor het bekerduel met Heerenveen (woensdag 21.00 uur) vragen kreeg over Ihattaren. ,,Hij is een fantastisch talent. Ik hoop dat hij weer bij zinnen komt en het weer laat zien in Nederland.”



Ten Hag kon in het verleden goed overweg met spelers die als lastig bekendstonden. Hij werkte prettig samen met Ziyech en haalde Labyad naar Amsterdam. ,,Maar ook met Barazite en de broertjes Amrabat en Ayoub ging ik goed”, vulde de trainer van Ajax aan.

Ten Hag wilde niet uitgebreid op de situatie van Ihattaren ingaan. De trainer wilde ook niet vertellen of hij zich kan voorstellen dat Ajax zo’n statement als PSV over Ihattaren naar buiten zou brengen. ,,Of ik hem ook zo in de steek zou laten? Ach, ik weet niet wat er precies is gebeurd. Ik wil ook geen oordeel vellen. Dat is iets voor PSV.”

De 51-jarige trainer wilde niet zeggen of Ihattaren bij Ajax past. ,,Goede voetballers zijn hier altijd welkom, maar hij is van PSV”, zei hij over de 19-jarige middenvelder die nog tot volgend jaar zomer in Eindhoven onder contract staat.

Woedeaanval Tadic

Ten Hag heeft niet lang meer stilgestaan bij de woedeaanval van zijn aanvoerder Dusan Tadic zondag na de uitwedstrijd tegen PSV. De Serviër kreeg het zo aan de stok met zijn tegenstander Denzel Dumfries, dat ploeggenoten hem tegen moesten houden. ,,Emoties, zeker in dit soort wedstrijden, lopen weleens hoog op”, zei Ten Hag. ,,Daarna gaat er een streep onder en kijk je vooruit naar de volgende wedstrijd. Het is niet onbesproken gebleven, maar we gaan nu weer heel snel verder.”

Volledig scherm Erik ten Hag houdt zijn aanvoerder Dusan Tadic in bedwang. © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Emoties horen bij het voetbal, dat speel je met het hart”, vervolgde Ten Hag. ,,Na afloop zet je er een streep onder, ga je spreekwoordelijk gezegd een biertje met elkaar drinken en is het klaar. Het gaat weleens over de top, maar wij zijn topsporters. We willen het maximale bereiken. Dan komen er weleens andere emoties naar voren. Maar je moet spelen met je hart, want voetbal is geen schaken of dammen. Je hebt het nodig om tot topprestaties te komen. Dan is het een klein verschil tussen wel of niet over het randje gaan.”

Ten Hag heeft ook even kort met Lisandro Martínez gesproken, die in het duel met PSV bewust op een been van Eran Zahavi leek te gaan staan. De coach zag Antony ook teleurgesteld reageren toen hij werd gewisseld in Eindhoven. ,,Ik vind dat wel mooi”, zei Ten Hag. ,,Antony wil alles spelen en hij zat ook goed in de wedstrijd. Maar hij is met zijn eerste jaar bezig hier. En hij heeft nog nooit zo veel gespeeld als hier. Van een invaller als Neres wordt Ajax ook niet slechter. Ik wil iedereen fris houden. Het zijn drukke weken.”