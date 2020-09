Ten Hag over trotse debutant Kudus: ‘Heerlijke speler, maar positie kiezen kan nog beter’

Erik ten Hag had weinig te klagen na de eenvoudige zege van Ajax op RKC Waalwijk. ,,Het was een prima middag, 3-0 en klaar”, zei hij.

Ten Hag keek er een beetje van op dat PSV, AZ en Feyenoord het dit weekeinde zo lastig hadden tegen respectievelijk FC Emmen (2-1), PEC Zwolle (1-1) en FC Twente (1-1). ,,Dat had ik niet verwacht, want in de eerste speelronde wonnen ze vrij eenvoudig. Maar ik heb mijn spelers wel gewaarschuwd voor dit duel met RKC. Maar goed, we hebben een goede wedstrijd neergezet. Ik heb veel goede aanvallen gezien. We hadden alleen wat vaker kunnen scoren.”

Ten Hag snapte waarom de aanwezige supporters Mohammed Kudus tot man van de wedstrijd kozen. ,,Hij is een heerlijke speler. Al moet hij nog wel leren goed positie te kiezen. Daar heeft hij wedstrijden voor nodig. Dat kon nu omdat Ryan Gravenberch er niet was.”

Ten Hag wilde niet bevestigen of ontkennen dat Gravenberch positief getest heeft op corona. ,,Dat is vanwege privacyredenen”, zei hij. Wel vertelde hij dat de reservebeurt van Sergiño Dest niets te maken had met een mogelijke transfer naar Bayern München. ,,Ik vond dat we een back als Martínez nodig hadden.”

Kudus

Kudus zelf was trots dat hij werd verkozen tot man van de wedstrijd. ,,Het is natuurlijk het belangrijkste dat we hebben gewonnen. Maar ik ben er best een beetje trots op", aldus de Ghanees, die zei dat zijn positie op het veld nieuw voor hem was. ,,Ik speelde altijd ergens voorin of als aanvallende middenvelder. Ik dribbel graag en af en toe een trucje is ook leuk. Ik moet nog wel beter positie kiezen. Mijn teamgenoten helpen me daarbij”, aldus de voetballer die afgelopen zomer overkwam van FC Nordsjælland.

Kudus had de clubs voor het uitkiezen, na twee goede seizoenen in Denemarken. ,,Maar ik heb mijn instinct gevolgd”, zei hij. ,,Na een gesprek met de trainer van Ajax wist ik waar ik heen wilde. Ajax speelt zoals ik wil voetballen. Hier wil ik me verder ontwikkelen.”