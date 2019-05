Ten Hag pakt de dubbel: ‘Enorme drive, karakter en weerbaarheid in deze ploeg’

,,Maar woensdag is de kampioenswedstrijd. Dan moeten we het voltrekken en daar gaan we voor. Als het echt binnen is, dan vieren we het", zei Ten Hag bij de NOS.



Zelfs als Ajax woensdag verliest bij De Graafschap moet PSV nog een verschil van 14 doelpunten goedmaken. ,,Dit is zeker een voorschot, maar laten we het over de wedstrijd hebben. Ik moet mijn ploeg complimenten geven. Als je zo kunt reageren na die vroege tegengoal… er zit zo’n drive, karakter en enorme weerbaarheid in de ploeg.”



Na 38 seconden lag de bal vandaag al achter André Onana. ,,Dan ga je kijken hoe de ploeg reageert, dat ging gelijk goed. Het tempo werd opgeschroefd, we maakten een goede goal en we zetten de jacht op de 2-1 in. We hebben natuurlijk de nodige tegenvallers gehad de afgelopen dagen. Met David Neres natuurlijk en Hakim Ziyech die de afgelopen dagen ziek was. Als je dan ziet wat ze op de mat kunnen brengen...”, zei Ten Hag met bewondering in zijn stem.