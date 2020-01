Ten Hag pissig: Als je niet thuis geeft, dan krijg je dit

De koploper verloor in het hoge noorden voor de derde keer dit seizoen (2-1), en daar baalde Ten Hag stevig van. ,,We kwamen ongelukkig op achterstand. Of: FC Groningen had heel veel geluk. Dan loop je al tegen de feiten aan", zo analyseerde hij direct na afloop tegenover FOX Sports. ,,En die 2-0: idem dito, heel ongelukkig. Al moet ik ook zeggen: in de eerste helft brachten we veel te weinig, het was heel matig, aan de bal écht niet goed. En als je in de duels niet thuis geeft, dan krijg je dit.”

Ajax werd op inzet afgetroefd, iets waar Ten Hag zijn spelers nog voor waarschuwde. ,,We wisten wat ons te wachten stond. Dan moet je goed aan de bal zijn en geduld hebben. Doe je dat niet, dan moet je zorgen dat je goed druk zet en de tweede ballen wint. Maar die tweede ballen waren in de eerste helft allemaal voor FC Groningen.”

Ten Hag wilde het verlies niet toeschrijven aan de absentie van sterkhouders Andre Onana, Daley Blind, Hakim Ziyech en David Neres. ,,We moesten beginnen zoals we eindigden, maar ook deze ploeg had van FC Groningen moeten winnen.”