Ten Hag trots op zijn ploeg: 'Hier zit een gelukkige coach'

Ajax was veel in balbezit, maar het stug verdedigende FC Utrecht kreeg de beste kansen. Voor Ten Hag was dat niet helemaal een verrassing. ,,We kunnen echt wel wat'', zei hij. ,,Vorige week tegen NAC speelden we erg goed en we hebben dit seizoen ook van Zenit Sint-Petersburg gewonnen. We hebben eigenlijk als enige Nederlandse ploeg succes gehad in Europa. De spelers moeten alleen in zichzelf blijven geloven. Nu hebben we ons spel tactisch tot bijna in de perfectie uitgevoerd. Met twee goede doelpunten van Labyad. Maar hij kan iedere week zo spelen.''