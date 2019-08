Ten Hag: We zijn nog geen ingespeeld geheel

Samenvatting Tadic: Dit was niet best, wij moeten echt véél beter

0:02 Een slordig Ajax ontsnapte bij APOEL Nicosia aan een pijnlijke nederlaag en is nog niet zomaar verzekerd van een plek in de Champions League. Voor de camera van Veronica legde aanvoerder Dusan Tadic de vinger op de zere plek. ,,Het was niet best. Wij moeten echt veel beter. We hebben geen rust aan de bal. Normaal is dat onze kracht, maar het was nu gewoon niet goed genoeg.”