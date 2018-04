Ten Hag: Wij moeten dat feestje bederven

Tegenvaller voor NAC: Sadiq Umar twijfelgeval voor Willem II

16:01 Het is allerminst zeker dat Sadiq Umar zondag inzetbaar is. Althans, dat zei zijn trainer Stijn Vreven vrijdagmiddag, twee dagen voor de streekderby NAC – Willem II. ,,Hij is in training, maar is niet honderd procent fit.”