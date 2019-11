Ten Hag wil geen concessies doen in speelwijze, Mazraoui twijfelachtig

Ajax pakte in de vier groepswedstrijden veertien gele kaarten, waarvan Blind en Veltman er dus vier voor hun rekening namen in de laatste wedstrijd tegen Chelsea. Of dat aantal kaarten erg is? ,,Je hebt ze liever niet natuurlijk, maar we spelen pressievoetbal met veel ruimte in de rug. We spelen positief agressief, maar soms kunnen we nog slimmer spelen.”



Naast Blind en Veltman is ook het meespelen van Noussair Mazraoui onzeker. Hij viel afgelopen weekend uit in het eredivisieduel met Heracles Almelo. ,,Daar kunnen we nog geen uitsluitsel over geven. De diagnose is dat er geen letsel is, maar er zijn wel kneuzingen die hem belemmeren. Of die zich snel goed herstellen, moeten we afwachten.”